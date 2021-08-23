ЕВРАЗ направил 4 млн рублей на проведение VI Уральской индустриальной биеннале

Фото: предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

ЕВРАЗ выделил 4 млн рублей на проведение VI Уральской индустриальной биеннале, основные мероприятия которой пройдут в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге осенью 2021 года.

Средства компании направлены на проведение публичных мероприятий, приобретение материалов для изготовления художественных и арт-объектов, создание короткометражного фильма для итоговой видеоинсталляции и издание каталога современного искусства, в том числе с разделами, посвященными арт-резиденции в Нижнем Тагиле.

В рамках биеннале в здании бывшего нижнетагильского колледжа «Самородок», в котором также при поддержке ЕВРАЗа создается креативный кластер, открылась выставка красноярского художника Александра Закирова «Тагильская школа. Художники и явления». В экспозиции Нижний Тагил представлен не только городом с интересной металлургической историей, но и городом, в котором развивается современное искусство, где живут креативные люди.

Уральская индустриальная биеннале – один из крупнейших в России международных художественных проектов в области современного искусства. За 10 лет в ней приняли участие больше 300 художников из 52 стран. Основные мероприятия шестой биеннале пройдут в Екатеринбурге и городах уральского региона со 2 октября по 5 декабря 2021-го года.