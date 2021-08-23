В Екатеринбурге стартовал нелегальный фестиваль уличного искусства «Карт-Бланш»

Участники фестиваля просят сообщать им о немытых газелях, чтобы использовать их для своего творчества Фото: Кирилл Кушнов

В Екатеринбурге в пятницу, 20 августа, стартовал нелегальный фестиваль уличного искусства «Карт-Бланш», художники которого работают без согласований, спонсоров и партнеров. Публикуем фото их первых работ.

Фото: www.instagram.com/evchanskaya_top_director

Фото: www.instagram.com/ilkaif/

Фестиваль «Карт-бланш» в Екатеринбурге проходит уже в четвертый раз. Обычно он длится около полутора недель. В прошлом году в фестивале участвовали 55 авторов и творческих коллективов со всей России, в том числе известный художник Покрас Лампас.