Водитель влетел в ограждение Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге разыскивают очевидцев ДТП, в котором пострадал шестилетний ребенок. Авария произошла около 20:00 часов в районе 23 километра автодороги Дублер Сибирского тракта накануне, 22 августа. Госавтоинспекторы выяснили, что водитель машины, в которой ехал ребенок, потерял управление из-за другого автомобилиста.

- Водитель автомашины Honda Civic двигался по дублеру Сибирского тракта в сторону Екатеринбурга со скоростью около 60 км/час, впереди него двигался автомобиль предположительно Honda серого цвета. Водитель данной автомашины при перестроении допустил нарушении дистанции до автомашины Honda Civic, в результате чего водитель применил экстренное торможение, потерял управление и допустил наезд на препятствие, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, что медики доставили пострадавшего ребенка в ДГКБ № 9, где ему диагностировали ушиб мягких тканей головы.

Если у вас есть информация о произошедшем ДТП, сообщите об этом по телефону: 8-953-052-83-82.