Чаще всего клещи атакуют уральцев в Екатеринбурге

Клещи стал атаковать уральцев чаще, чем в прошлые годы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чаще всего клещи нападают на жителей Свердловской области в Екатеринбурге. По статистике от уральского Роспортебнадзора, треть всех пострадавших были атакованы клещами в столице Среднего Урала.

По состоянию на 23 августа 2021 года к медикам с предварительным диагнозом клещевой энцефалит обратились 190 человек, что на 37% выше аналогичного периода прошлого года. Подвердился диагноз у 66 человек, что в 2,3 раза выше 2020 года и на треть выше среднего многолетнего уровня.

По состоянию на сегодняшнее число в медицинские организации области с предварительным диагнозом клещевой лайм боррелиоз обратились 564 человека. Это в 1,6 выше аналогичного показателя 2020 года, и на 4% выше среднего многолетнего уровня. Из этого числа у половины обратившихся граждан подтвержден этот диагноз. Это в 1,2 раза выше аналогичного период 2020 года, но ниже среднего многолетнего уровня на 20%.

Специалисты исследовали 12 тысяч клещей, снятых с людей. И антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 245 пробах. Это 2% от числа исследованных особей. На боррелиоз было исследовано особей чуть меньше: 9 тысяч проб. В половине из них был выявлен возбудитель клещевого иксодового боррелиоза.

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