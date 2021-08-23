Трамвай в Нижнем Тагиле загорелся из-за замыкания электрооборудования

Вагон полностью выгорел Фото: группа ВКонтакте Типичный тагильчанин

Прокуратура проводит проверку после возгорания трамвая 10 маршрута в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел сегодня утром, 23 августа, возле мемориального комплекса «Площадь славы».

- По предварительной информации, около 9 час 10 мин из-за замыкания электрооборудования в колесной паре произошло возгорание, в результате которого трамвайный вагон полностью выгорел, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Специалисты ведомства узнают, проходил ли трамвай предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель – медицинский осмотр. Кроме того, будет выясняться, как давно вагон эксплуатируется транспортным предприятием и проходил ли он все положенные ремонтные работы.

Напомним, к счастью, во время возгорания трамвая никто не пострадал. До прибытия пожарных из него самостоятельно вышли 18 взрослых пассажиров и два ребенка.

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