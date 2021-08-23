Клещи покусали 34 тысячи жителей Свердловской области

Чтобы поставить диагноз пациенту, клещей исследуют в лаборатории Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Клещи атакуют жителей Екатеринбурга и Свердловской области в 2021 году активнее, чем годом ранее. Также этот показатель выше среднего многолетнего уровня.

- Сезон клещевых инфекций начался в Свердловской области 29 марта 2021 года, когда был зафиксирован первый пострадавший от укуса клеща. За пять месяцев чуть более 34 тысяч пострадавших от укусов клещей, которые обратились в травмпункты лечебных организаций, - рассказывает заместитель руководителя уральского Роспортребнадзора Анжелика Пономарева. - В 2021 году показатель обращаемости на 10% выше, и на 13% превышает средний многолетний уровень.

Среди тех, кто обратился к медикам после укуса клеща каждый пятый – ребенок, каждый третий – укушен в Екатеринбурге.

По состоянию на 23 августа 2021 года, в лечебно-медицинские организации обратились с предварительным диагнозом клещевой энцефалит 190 человек. Это на 37% выше аналогичного периода 2020 года. Из этого числа у 66 человек диагноз подтвержден. Этот показатель в 2,3 раза выше аналогичного периода прошлого года и на 30% среднего многолетнего уровня.