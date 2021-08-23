На Тагильском пруду спасли двоих тонущих мужчин

Мужчинаы решили поспорить и заплыли слишком далеко Фото: instagram.com/tagilskyspasatel
На Тагильском пруду спасатели вытащили двух тонущих местных жителей. Двое мужчин, изрядно выпив, поспорили и заплыли слишком далеко, не рассчитав свои силы. К счастью, когда они начали тонуть, их заметила одна из отдыхающих на берегу женщин.
- На тревожный сигнал тут же отреагировала команда центра защиты. Она прибыла на место происшествия и достала горе-пловцов из воды, - рассказали в МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».
Когда спасатели были на месте, один из товарищей уже пошел ко дну, а второй еле держался на плаву. На берегу спасенных мужчин встретили взволнованные жены.
Фото: instagram.com/tagilskyspasatel
Напомним, что, в минувшие выходные на водоемах региона погибли двое мужчин. Всего по данным МЧС, с начала купального сезона утонули 78 человек, в том числе 11 детей.
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