В Екатеринбурге двое мужчин задохнулись в овощной яме

На телах не нашли признаков насильственной смерти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На окраине Екатеринбурга в поселке Рудный двое мужчин задохнулись в овощной яме. Трагедия произошла 21 августа в частном секторе. По версии следствия, 32-летний мужчина и его пожилой сосед решили просушить овощную яму.

- Сначала пенсионер спустился в яму и разжег там костер. Он задохнулся. Второй спустился, чтобы помочь ему и также погиб. Женщина нашла тела лишь в шесть часов вечера, когда вернулась домой, - отметил инсайдер «КП».

В свердловском главке полиции отметили, что история не носит криминального характера. - Личности обоих мужчины полицейскими оперативно установлены, - отметил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

По предварительной версии, мужчины отравились углекислым газом.

- Следственный отдел СКР по Чкаловскому району проводит проверку. Тела направленны на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что в Тавде при попытке просушить овощную яму погибла пенсионерка.