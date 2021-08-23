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Происшествия23 августа 2021 10:04

На водоемах Свердловской области за выходные погибли два человека

Трагедии произошли в Тавде и в поселке Силикатный
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Спасатели просят свердловчан быть предельно осторожными во время отдыха на водоемах

Спасатели просят свердловчан быть предельно осторожными во время отдыха на водоемах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в минувшие выходные на водоемах утонули двое мужчин. Один погиб в затопленном карьере в поселке Силикатный, второй - в реке Тавда.

- Обстоятельства этих трагедий устанавливаются, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, с начала купального сезона на водоемах региона погибли 78 человек, в том числе 11 детей. Все трагедии произошли на несанкционированных пляжах.

Спасатели просят свердловчан быть предельно осторожными во время отдыха на водоемах и купаться только в местах. признанных безопасными. На сегодняшний день специалистами таких пляжей только пять: Верх-Нейвинский пруд в Новоуральском городском округе, пляж санатория «Гранатовая бухта», пляж на территории баз отдыха «Сосновый бор», пляжи санаториев-профилакториев «Леневка» и «Озеро Глухое».

- Независимо от вида водоема, будь то река, озеро или пруд каждый человек должен знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде, - отметили в МЧС по Свердловской области.