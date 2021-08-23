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Общество23 августа 2021 9:44

Синоптики рассказали, когда на Урале спадет аномальная жара

В ближайшие дни раскаленный воздух начнет перемещаться
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Жара в ближайшие дни начнет отступать

Жара в ближайшие дни начнет отступать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вторую неделю стоит аномальная жара - жители региона, привыкшие, что в августе уже постепенно начинает холодать, уже заждались спада температуры. Синоптики уральского гидрометцентра, рассказали, когда аномально жаркая погода покинет регион.

- В ближайшие дни раскаленный воздух начнет постепенно перемещаться на Западную Сибирь. Движение атмосферного фронта через территорию Урала будет сопровождаться кратковременным дождем, грозами, шквалистым усилением ветра. Температура воздуха понизится на 10-15 градусов, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, ранее в МЧС предупредили свердловчан о надвигающейся непогоде - сегодня в регионе местами ожидаются грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.