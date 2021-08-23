В Березовском из горящего дома спасли взрослого и ребенка

Огонь полностью уничтожил один дом и надворные постройки возле двух зданий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском сегодня ночью, 23 августа, вспыхнул жилой частный дом на улице Февральская. Из горящего здания пожарные спасли взрослого и ребенка. К счастью, они не пострадали.

- В 00:21 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 29 человек личного состава. В 01:28 огонь локализован, в 02:10 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:28, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площади 402 квадратных метра и полностью уничтожил один дом и надворные постройки еще у двух зданий. Также во время пожара оказались повреждены кузов автомобиля ВАЗ и кровля, чердачное перекрытие, перегородки, домашнее имущество, оконные рамы в частных домах, расположенных рядом.

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