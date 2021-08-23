Когда уйдет смог: отвечают в Минприроды Свердловской области

В воскресенье, чтобы защитить садовое товарищество «Мирный», спасатели МЧС России и работники Авиалесохраны начали производить встречный пал. Фото: Иван МАКЕЕВ

В минувшие выходные Екатеринбург был затянут смогом. Причиной его стали лесные пожары. Основные из них произошли под Первоуральском. В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области сегодня, 23 августа, рассказали, когда смог уйдет.

- Смог уйдет, когда наступит ветреная погода, - прокомментировал Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области. - Сегодня по станциям качества атмосферного воздуха превышений вредных веществ не фиксируется.

Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов экологии Свердловской области