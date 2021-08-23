В Свердловской области продолжают действовать 29 лесных пожаров

В выходные из-за лесных пожаров свердловских спасателей привели в повышенную готовность. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В минувшие выходные Екатеринбург был затянут смогом. Причиной этого стали лесные пожары. Самые сильные из них находились под Первоуральском. В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области рассказали, сколько утром в понедельник, 23 августа, продолжает гореть лесных пожаров.

- Сейчас действует 29 лесных пожаров на общей площади 1 769 гектар, - прокомментировал Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов экологии Свердловской области. - Все пожары обслуживаются. Осуществляется мониторинг.