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Общество23 августа 2021 8:45

Часть жителей СНТ Мирный остались в поселке с пожарными, чтобы потушить подходящий к домам лесной пожар

Жителей сада накануне эвакуировали
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Из-за лесных пожаров в выходные Екатеринбург окутал густой смог.

Из-за лесных пожаров в выходные Екатеринбург окутал густой смог.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Свердловской области продолжает действовать 29 лесных пожаров. Об этом сегодня, 23 августа, рассказал Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области. Также в министерстве затронули тему лесного пожара у СНТ "Мирный".

- При самом неблагоприятном исходе огонь дошел бы до СНТ "Мирный", - сказал Алексей Кузнецов. - Огонь из-за ветра и жары перешел минерализованную полосу и пошел в сторону СНТ. Более 100 человек Авиалесохраны и МЧС были задействованы. Создано 500 гектар новых минерализованных полос. СНТ окопан. Вечером встречный поджег огнем производился.

Кроме того, спасатели рассказали, что эвакуация из СНТ производилась добровольно. Причем некоторые жители остались в СНТ, чтобы помогать пожарным бороться с огнем.