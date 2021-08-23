Часть жителей СНТ Мирный остались в поселке с пожарными, чтобы потушить подходящий к домам лесной пожар

Из-за лесных пожаров в выходные Екатеринбург окутал густой смог. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Свердловской области продолжает действовать 29 лесных пожаров. Об этом сегодня, 23 августа, рассказал Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области. Также в министерстве затронули тему лесного пожара у СНТ "Мирный".

- При самом неблагоприятном исходе огонь дошел бы до СНТ "Мирный", - сказал Алексей Кузнецов. - Огонь из-за ветра и жары перешел минерализованную полосу и пошел в сторону СНТ. Более 100 человек Авиалесохраны и МЧС были задействованы. Создано 500 гектар новых минерализованных полос. СНТ окопан. Вечером встречный поджег огнем производился.

Кроме того, спасатели рассказали, что эвакуация из СНТ производилась добровольно. Причем некоторые жители остались в СНТ, чтобы помогать пожарным бороться с огнем.