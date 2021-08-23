В Екатеринбурге начнут судить мужчину, избившего трубой прохожего возле троллейбусного депо

Ранее обвиняемый уже был судим Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге начнут судить 44-летнего мужчину, избившего трубой прохожего возле троллейбусного депо ночью 1 июня 2021 года. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет лишения свободы.

- Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в компании нескольких человек у входной группы троллейбусного депо по улице Щорса, 11. В ответ на сделанное проходившим мимо мужчиной замечание злоумышленник подошел к нему и нанес металлической трубой один удар в область головы. В результате пострадавшему, 1975 года рождения, причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что обвиняемый уже был судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего впоследствии его смерть. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, что мужчина после драки сам сдался полиции. Он рассказал, что полез в драку под действием алкоголя. Также он объяснил, что металлической трубой он стал избивать прохожего, чтобы ей «не отоварили» его компанию.