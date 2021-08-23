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Общество23 августа 2021 7:27

В Екатеринбурге санврачи не выявили вредных веществ в задымленном из-за пожаров воздухе

Однако жителям советуют избегать длительного нахождения на открытом воздухе и закрывать окна
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Санврачи рекомендуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром

Санврачи рекомендуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области накануне, 22 августа, провели исследование задымленного из-за лесных пожаров воздуха в Екатеринбурге и не выявили в нем вредных веществ - исследования не показали превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ.

- Проведены исследования качества атмосферного воздуха на следующие показатели: взвешенные вещества, оксид углерода, двуокись серы, диоксид азота, углерод (сажа), формальдегид, взвешенные вещества (мелкодисперсные частицы (РМ10, РМ2,5), - рассказали санврачи. - В объеме проведенных исследований качество атмосферного воздуха соответствовало требованиям.

Однако вместе с тем, санврачи все же рекомендуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром и не открывать окна или завешивать их мокрой тканью. Также в Роспотребнадзоре рекомендуют отказаться от контактных линз, промывать глаза, нос и горло, больше пить, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы и делать влажную уборку.