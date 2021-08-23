Чтобы испытать свою смелость на уральскую Гору мертвецов отправились бы 18% участвующих в опросе россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перевал Дятлова в Свердловской области попал в десятку самых адреналиновых мест в России по результатам исследования сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU. Чтобы испытать свою смелость на уральскую Гору мертвецов отправились бы 18% участвующих в опросе россиян.

Столько же процентов набрал Танцующий лес в Калининградской области. На втором месте по результатам опроса оказались Саамские лабиринты в Карелии - 15 %. «Бронзу» в рейтинге самых адреналиновых мест в России получила Долина смерти в Камчатском крае - 12 %.

Также в список попали Мыс Рытый (Байкал), Skypark AJ Hackett (Сочи), Патриаршие пруды (Москва), детская комната Аджимушкайских каменоломен (Керчь), Мясной бор (Новгородская область) и Медведицкая гряда (Волгоградская область).

Опрос проводился в социальных сетях.