В Екатеринбурге в ДТП пострадал шестилетний ребенок

Водитель ехал по дублеру Сибирского тракта в сторону Екатеринбурга, когда потерял управление Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В районе 23 километра автодороги Дублер Сибирского тракта накануне, 22 августа, около 20 часов, водитель Honda Civic не справился с управлением и влетел в ограждение.

В ДТП пострадал шестилетний ребенок, находящийся на заднем пассажирском сидении автомобиля. К счастью, он не получил серьезных травм благодаря тому, что находился в специальном детском кресле и был пристегнут ремнем. Медики доставили его в ДГКБ № 9, где ему диагностировали ушиб мягких тканей головы».

- Автомобилем управлял 41-летний водитель, стаж управления транспортными средствами составляет 13 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 1 раз. Сотрудникам полиции он пояснил, что двигался по дублеру Сибирского тракта в сторону Екатеринбурга, при перестроении потерял управление и допустил наезд на препятствие, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, не отвлекаться от управления, а также не совершать резких маневров, которые могут привести к аварии.

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