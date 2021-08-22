«Трогал и гладил половые органы»: в Екатеринбурге метеоролог обвинила мужа в педофилии

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 32-летнего мужчину обвинили в приставании к 10-летней девочке. Заявление на своего мужа написала жительница Кировского района, которая работает метеорологом. Об этом «КП» рассказал источник в силовых структурах.

- По словам женщины, ночью 16 августа ее муж трогал и гладил половые органы девочки. Его уже задержали, - отметил инсайдер «Комсомолки».

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в Серове выявили школьницу, которая надругалась над младшим братом.