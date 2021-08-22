Из СНТ «Мирный» под Екатеринбургом эвакуировали 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС. Лесной пожар подобрался вплотную к дачным участкам.

- Силы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС делают минерализованную полосу вокруг садового товарищества и готовятся к тушению пожара в случае подхода огня, - отмечают в МЧС.

На данный момент в СНТ «Мирный» сосредоточены силы РСЧС в количестве 63 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 8 единиц техники, 31 человек личного состава.

Напомним, что 22 и 23 августа в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 м/с.