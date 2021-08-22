В Екатеринбурге пьяный воришка разбил украденный телевизор

Фигурант помещен под стражу. Фото: скриншот видео УМВД

В Екатеринбург по горячим следам вычислили грабителя, который вынес из незапертой квартиры телевизор. Мужчина попал на камеру наблюдения домофона. На кадрах видно, как пьяный воришка выходит из многоэтажки на Рощинской с «добычей». По пути к себе домой он разбил телевизор, а потом выбросил его на мусорку.

- Участковый сразу же узнал подозреваемого. Им оказался 40-летний нигде неработающий местный житель, ранее неоднократно судимый за кражу, грабеж, разбой и мошенничество, - отмечают в УМВД Екатеринбурга.

Теперь рецидивисту грозит до 6 лет лишения свободы.