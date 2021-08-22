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Происшествия22 августа 2021 13:55

В Екатеринбурге пенсионерка отдала мошенникам полмиллиона рублей

Она сняла сбережения, а потом перевела их на счета аферистов
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка или правоохранительных органов заставить сделать перевод необходимо немедленно закончить разговор и сообщить о случившемся по официальным телефонам клиентской поддержки.

При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка или правоохранительных органов заставить сделать перевод необходимо немедленно закончить разговор и сообщить о случившемся по официальным телефонам клиентской поддержки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге пенсионерка отдала мошенникам полмиллиона рублей. Как рассказали в пресс-службе городской полиции, женщине позвонил аферист и заявил, что у нее украли 500 тысяч рублей. Потом воры внушили бабушке, что нужно снять сбережения в банкомате. А после попросили перевести деньги на нужные счета. Обманщик представился сотрудником банка.

- После этого, следуя «инструкциям», пенсионерка сняла деньги в банке и осуществила перевод на указанные номера, - отмечают в УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ВАЖНО!

При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка или правоохранительных органов заставить сделать перевод необходимо немедленно закончить разговор и сообщить о случившемся по официальным телефонам клиентской поддержки. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником – незамедлительно обращайтесь в полицию.