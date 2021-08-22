Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 118 866. Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в Свердловской области выявили522 новых случая COVID-19. По данным оперштаба, скончались 32 человека. Общее число смертей в регионе достигло 4 910.

- Состояние 792 госпитализированных оценивается как тяжелое, 495 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 369 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе региона.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Туринского и Шалинского городских округов, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбетовского, Ачитского городских округов, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Алапаевска и Алапаевского района, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Качканара, Кировграда, Краснотурьинск, Красноуральск, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Сухого Лога, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска.