В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным синоптиков 22 и 23 августа местами в Свердловской области ожидаются грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более.

- Если град застал вас на улице необходимо выбрать укрытие, если это невозможно, защитить голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой), - сообщают в свердловском главке МЧС.

Напомним, что 21 августа Екатеринбург накрыл смог. Дымка стала результатом тушения лесных пожаров, которые ликвидировали встречным палом.