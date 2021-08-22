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Общество22 августа 2021 11:40

МЧС: Свердловскую область накроет градом

22 и 23 августа в регионе ожидаются порывы ветра до 25 м/с
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки.

В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным синоптиков 22 и 23 августа местами в Свердловской области ожидаются грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более.

- Если град застал вас на улице необходимо выбрать укрытие, если это невозможно, защитить голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой), - сообщают в свердловском главке МЧС.

Напомним, что 21 августа Екатеринбург накрыл смог. Дымка стала результатом тушения лесных пожаров, которые ликвидировали встречным палом.