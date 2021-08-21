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Спорт21 августа 2021 18:54

Многодневный штиль едва не помешал провести Чемпионат Европы по парусному спорту на пруду в Екатеринбурге

Гонки удавалось устроить лишь в редкие моменты, когда все-таки дул ветер
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Гонки проходили несколько дней. Фото: пресс-служба чемпионата Европы по парусному спорту

Гонки проходили несколько дней. Фото: пресс-служба чемпионата Европы по парусному спорту

В Екатеринбурге закончился Чемпионат Европы по парусному спорту. Состязание проходило на Верх-Исетском пруду. И почти все дни на акватории стоял полный штиль. Из-за этого удалось провести лишь 24 гонки.

- Конечно, такого никто не ожидал, чтобы в конце августа стояла такая жаркая и безветренная погода, это очень здорово и интересно, жаль, что нам это не подходит, - говорит Анна Деянова, председатель гоночного комитета чемпионата Европы.

Всего участвовало десять экипажей из России, Франции, Италии, Польши и Финляндии. Еще вчера пьедестал почета на две трети был российским. Первое место занимал экипаж Павла Кузнецова, второе француз Максим Менил, а третье российский яхтсмен Андрей Кочнев. Но в последний день соревнований ветер все-таки поднялся и немного изменил расстановку сил, ведь участникам удалось провести еще одну гонку. Благодаря этому Андрей Кочнев поднялся с третьего места на второе, а тот ушел на третье место.