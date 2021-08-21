В МЧС рассказали, как жителям Екатеринбурга защититься от смога

С утра на Екатеринбург будто опустился туман. Но это был смог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Екатеринбург минувшим утром опустился густой смог. Он пришел к нам со стороны Первоуральска, где горят леса. В связи с этим сотрудники МЧС решили напомнить, что нужно делать, чтобы защитить свое здоровье от смога. Во-первых, окна в квартирах и офисах лучше держать закрытыми ночью и утром.

- Утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном.

Сейчас лучше пить побольше воды, есть фрукты и овощи. А вот от курения надо воздержаться, как и от употребления алкоголя.

- Рекомендуем отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки, - добавляют в ведомстве. - Надо чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух через бытовые увлажнители, очистители воздуха.

При недомогании надо обращаться к врачу.