В Екатеринбурге побит температурный рекорд, который держался 86 лет

Жара, как на курорте. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эта суббота вошла в историю Екатеринбурга. Сегодня было самое жаркое 21-е августа за 86 лет. Cтолбики термометров в третьем часу дня поднялись до +33,6 градусов по Цельсию. В последний раз так жарко 21 августа в Екатеринбурге было в 1935 году. Но даже тогда жара остановилась на отметке в +31,6 градусов. Впрочем, это не предел. В ближайшие два дня в Екатеринбурге будет еще жарче.

- До 23 августа будет аномально жаркая погода, - сообщала Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС». - Температура воздуха превысит норму на 10-12 градусов. В ближайшие трое суток до 35 градусов ожидаем. Ночная температура тоже достаточно высокая: 12-17 градусов.

К середине следующей недели станет чуть прохладнее. К нам придет атмосферный фронт с европейской территории России.