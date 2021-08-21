Футбольный клуб «Урал» проверили на коронавирус перед матчем с «Динамо»

Матч состоится 21 августа в 20.00 по местному времени. Фото: fc-ural.ru/

Сегодня, 21 августа, в 20.00 футбольный клуб «Урал» встретится с «Динамо». Игра будет проходить на стадионе «Екатеринбург Арена». Накануне матча оперативный штаб Российской премьер-лиги проверил состояние здоровья у екатеринбургских игроков, о чем перед игрой было сообщено в официальном заявлении.

- По состоянию на утро субботы, 21 августа, РПЛ получила от «Урала» список из 97 человек, сдавших отрицательный ПЦР-тест накануне матча против «Динамо», - уточняют в Российской премьер-лиге. - В это число входят игроки, тренеры, персонал клуба и сотрудники стадиона «Екатеринбург Арена». От клуба не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Предматчевое совещание прошло в штатном режиме.

Причиной для проверки стала информация, появившаяся в Интернете, о том, что некоторые игроки получили положительный результат при тестировании на коронавирус.