В Екатеринбурге начали делать прививку от коронавируса во дворах

Также в городе продолжают работать выездные пункты вакцинации в торговых центрах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге сегодня, 21 августа, прививать от коронавируса стали не только в торговых центрах и поликлиниках, но и во дворах жилых домов.
- Акция с выездной вакцинацией во дворах организована администрацией Верх-Исетского района совместно с городской больницей №2, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Передвижные медицинские пункты разместятся в наиболее приспособленных и густонаселенных точках района и будут действовать с соблюдением санэпидрежима. Вакцинация проводится двумя видами вакцин — Спутник V (Гам-Ковид-Вак) и Спутник Лайт.
Но продолжают сегодня работать и выездные пункты вакцинации. Так, в столице Урала сегодня можно привиться в следующих местах:
- Екатеринбургский зоопарк (с 11.00 до 15.00);
- ТРЦ «Академический» (с 12.00 до 18.00);
- ТРЦ «Гринвич» (с 10.00 до 15.00);
- ТЦ «МЕГА» (с 10.00 до 20.00);
- ТРК «Парк Хаус»(с 10.00 до 14.00);