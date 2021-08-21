В Екатеринбурге начали делать прививку от коронавируса во дворах

Также в городе продолжают работать выездные пункты вакцинации в торговых центрах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 21 августа, прививать от коронавируса стали не только в торговых центрах и поликлиниках, но и во дворах жилых домов.

- Акция с выездной вакцинацией во дворах организована администрацией Верх-Исетского района совместно с городской больницей №2, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Передвижные медицинские пункты разместятся в наиболее приспособленных и густонаселенных точках района и будут действовать с соблюдением санэпидрежима. Вакцинация проводится двумя видами вакцин — Спутник V (Гам-Ковид-Вак) и Спутник Лайт.

Но продолжают сегодня работать и выездные пункты вакцинации. Так, в столице Урала сегодня можно привиться в следующих местах:

- Екатеринбургский зоопарк (с 11.00 до 15.00);

- ТРЦ «Академический» (с 12.00 до 18.00);

- ТРЦ «Гринвич» (с 10.00 до 15.00);

- ТЦ «МЕГА» (с 10.00 до 20.00);

- ТРК «Парк Хаус»(с 10.00 до 14.00);