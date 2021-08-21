На улице Куйбышева из загоревшегося пятиэтажного дома эвакуировались 30 человек

В тушении пожара были задействованы семь единиц техники, 25 человек личного состава. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тревожное сообщение поступило поздно вечером с улицы Куйбышева в Екатеринбурге. Там в пятиэтажном жилом доме начался пожар. Пламя вспыхнуло в подвале - загорелся мусор. Огонь очень быстро распространился на площадь в 20 квадратных метров.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 30 человек, в том числе 5 детей, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы семь единиц техники, 25 человек личного состава.

Огонь потушили к 00.17. Никто из людей не пострадал.