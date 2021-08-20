В Екатеринбурге отпразднуют День флага России

В Екатеринбурге отпразднуют День флага Российской Федерации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отпразднуют День флага Российской Федерации, который приходится на 22 августа. В честь этого жителям уральской столицы будут раздавать ленточки с триколором. Также для горожан запланирована праздничная программа, которая будет проходить два дня – в выходные 21 и 22 августа.

Каждый день с 20 по 23 августа на значимых зданиях города, таких как стадион «Екатеринбург Арена», «Ельцин Центр» и «Экспо-Екатеринбург» будет размещена проекция изображения флага России.

С субботы, 21 августа 2021 года, в нескольких точках города будут установлены российские флаги, которые станут точкой притяжения горожан. В этот же день на площади около Цирка пройдет концерт хоровых коллективов. Он начнется в 12:00.

В воскресенье, 22 августа, пройдет акция «Триколор». В Историческом сквере, на улице Вайнера между Малышева и Ленина, на проспекте Ленина, 35 всем желающим будут раздавать ленты с триколором.

Напомним, 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые подняли техцветный российский флаг, который заменил красное полотнище с серпом и молотом, а в 1994 году на основании Указа Президента России в календарь внесли День Государственного флага Российской Федерации.