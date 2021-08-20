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Общество20 августа 2021 21:10

В Свердловской области ГИБДД проведет скрытые рейды

Они пройдут с пятницы по воскресение
Алена ЗАХАРОВА
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В Свердловской области ГИБДД проведет скрытые рейды

В Свердловской области ГИБДД проведет скрытые рейды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ГИБДД проведет скрытые рейды. Ловить нарушителей блюстители порядка будут с вечера пятницы по воскресение. В это время на трассах региона увеличивается поток машин.

- Места отдыха граждан – водоемы, зоны отдыха возьмут под контроль наряды ДПС, которые будут пресекать нетрезвое вождение, а также факты управления транспортными средствами водителями, не имеющими права управления - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России.

Информацию о грубых нарушениях инспекторы будут принимать от граждан, которые стаи свидетелями, что за рулем находится водитель, употребивший алкоголь.