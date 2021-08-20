В Свердловской области ГИБДД проведет скрытые рейды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ГИБДД проведет скрытые рейды. Ловить нарушителей блюстители порядка будут с вечера пятницы по воскресение. В это время на трассах региона увеличивается поток машин.

- Места отдыха граждан – водоемы, зоны отдыха возьмут под контроль наряды ДПС, которые будут пресекать нетрезвое вождение, а также факты управления транспортными средствами водителями, не имеющими права управления - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России.

Информацию о грубых нарушениях инспекторы будут принимать от граждан, которые стаи свидетелями, что за рулем находится водитель, употребивший алкоголь.