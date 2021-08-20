В Арамили будут проводить испытания авиационных двигателей/Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области на Арамильском авиационном ремонтном заводе открылась станция испытания авиадвигателей семейства Д-36. Эти устанавливаются на военно-транспортные самолёты как самолеты АН-72 и АН-74. В перспективе на заводе смогут ремонтировать и испытывать и другие типы двигателей.

- До 2018 года мы испытывали отремонтированные у нас двигатели на других, в том числе сторонних предприятиях. С целью исключения временных и материальных затрат Объединенной двигателестроительной корпорацией было принято решение обеспечить ввод в эксплуатацию собственной станции испытания авиационных двигателей Д-36. В рамках опытной эксплуатации мы провели полный цикл испытаний четырех двигателей. Сегодня станция полностью готова к работе, – рассказал управляющий директор завода Андрей Крылов.

Станция в Арамили – первая в России. Ранее отремонтированные моторы самолетов приходилось отправлять на испытательную станцию в Украину.

Планируется, что к 2024 году предприятие будет испытывать и ремонтировать по 10- 11 двигателей в год. Экономический эффект от использования станции испытания авиадвигателей Д-36 составляет более 8 миллионов рублей с каждого – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.