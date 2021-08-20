В Нижнем Тагиле заместителя прокурора заподозрили во взятке

Предполагается, что зампрокурора должен был поспособствовать вынесению оправдательного приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле заместителя прокурора Ленинского района заподозрили в получении взятки по делу трехлетней давности, его задержали сотрудники ФСБ. Сейчас силовик находится в отпуске и подал рапорт об увольнении. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Алексея Терзиогло уже допрашивали в в августе по делу о хищении на «Уральском заводе пластификаторов», - пишет источник издания.

В пресс-службе областной прокуратуры отказались комментировать уголовное дело. Следственный комитет также не стал высказывать свою позицию, не опровергнув и не подтвердив факты обвинения. Предполагается, что зампрокурора должен был поспособствовать вынесению оправдательного приговора и получил за это деньги.