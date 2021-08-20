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Общество20 августа 2021 20:20

В Нижнем Тагиле заместителя прокурора заподозрили во взятке

Силовика задержали сотрудники ФСБ
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Предполагается, что зампрокурора должен был поспособствовать вынесению оправдательного приговора

Предполагается, что зампрокурора должен был поспособствовать вынесению оправдательного приговора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле заместителя прокурора Ленинского района заподозрили в получении взятки по делу трехлетней давности, его задержали сотрудники ФСБ. Сейчас силовик находится в отпуске и подал рапорт об увольнении. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Алексея Терзиогло уже допрашивали в в августе по делу о хищении на «Уральском заводе пластификаторов», - пишет источник издания.

В пресс-службе областной прокуратуры отказались комментировать уголовное дело. Следственный комитет также не стал высказывать свою позицию, не опровергнув и не подтвердив факты обвинения. Предполагается, что зампрокурора должен был поспособствовать вынесению оправдательного приговора и получил за это деньги.