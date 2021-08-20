В Екатеринбурге в Основинском парке запретят аттракционы

В Основинском парке запретят аттракционы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился упорядочить земельные окрестности около Основинского парка. Градоначальник признал, что постановление об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории на улице Сулимова, которое было принято в 2009 году, утратило силу.

Территории парка, после нормативной поправки, упорядочат и юридически соберут заново из трех земельных участков. Планируется, что в парке и его окрестностях уберут уличные аттракционы.

- Итогом процесса, инициированного главой Екатеринбурга, станет полное закрепление лесопарка за муниципалитетом, что в последующем позволит избавить общественное пространство от неприглядных уличных аттракционов», — сообщили в пресс-службе Администрации города.

Напомним, ранее Алексей Орлов отдал ЦПКиО им. Маяковского территорию, прилегающую ко входу. В мэрии наедятся, что это позволит убрать оттуда площадки с развлечениями.