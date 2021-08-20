В Лесном мужчина отправится в колонию строгого режима за пьяное вождение

Мужчина признал свою вину и раскаялся, но судья счел, что уралец не встал на путь исправления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесном местный житель отправится в колонию строгого режима за пьяное вождение. Уральца признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при этом ранее его пять раз ловили на подобных нарушениях. Установлено, что 22 мая мужчина выпил и сел за руль своего «ВАЗ-21120», чуть позже его остановил экипаж ГИБДД.

- Он согласился пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Прибор алкотестер показал у Иванова при глубоком выдохе наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина признал свою вину и раскаялся, но судья счел, что уралец не встал на путь исправления, и произошел рецидив. Суд отправил нарушителя в колонию строгого режима на 1 год и 3 месяца, кроме того, ему три года запрещено водить автомобиль.