В поселке Цементном отремонтируют бассейн за 140 миллионов рублей

На реконструкцию бассейна выделено 140 миллионов 976 тысяч рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

В поселке Цементном Невьянского района Свердловской области отремонтируют бассейн, который закрыли еще в 2004 году из-за того, что металлические балки на первом этаже пришли в негодность, и существовала угроза обрушения. В июле 2021 года стало известно, что бассейн внесли в государственную программу в сфере строительства Свердловской области.

На реконструкцию бассейна выделено 140 миллионов 976 тысяч рублей. Соответствующая информации размещена на сайте госзакупок.

В 2021 году на ремонт выделят 27 миллионов 777 рублей, а 2022 году на реконструкцию потратят еще 113 миллионов 198 тысяч рублей. Работы по восстановлению будут идти 11 месяцев.

Подрядчики демонтируют крышу, колонны, разберут покрытие чаш старого бассейна. По проекту для посетителей будет оборудован теплый надземный переход в существующее здание школы ДЮСШ.

Бассейном будут пользоваться воспитанники детско-юношеской спортивной школы поселка Цементный.