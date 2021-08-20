Покрас Лампас продал на аукционе за 3500 долларов эскиз работы, которую создал на Уралмаше

Покрас Лампас продал на аукционе за 3500 доллров эскиз работы/Фото: instagram cbfest

Уличный художник Покрас Лампас продал на аукционе эскиз работы, которую создал в 2020 году на Уралмаше в Екатеринбурге. Двусторонний эскиз, нарисованный на бумаге размером 10х10 сантиметров, оценили в 3500 долларов.

- Я сам начинал с улиц и знаю насколько это важно – творить независимо от всех и всего. Я сам был участником фестиваля. И видел его изнутри. Это реально крутой проект. А эскиз, который выставлен на аукцион – связан с моей нелегальной работой на Уралмаше, созданной в 2020 году в рамках КБ, - написал художник на своей странице в Instagram.

Все вырученные с продажи эскиза средства, пойдут на поддержку нелегального стрит-арт фестиваля «Карт-Бланш». Он уже стартовал в Екатеринбурге и предположительно он пройдет до 30 августа.

- Купить работу – дать Екатеринбургу больше уличных работ. Здесь их ценят – подчеркнул Покрас Лампас.