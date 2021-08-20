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Общество20 августа 2021 18:26

В Екатеринбурге скончался главный врач медицинских центров «Олмед» Олег Смирнов

Он посвятил хирургии больше 25 лет своей жизни
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба центров "Олмед"

Фото: пресс-служба центров "Олмед"

В Екатеринбурге скоропостижно скончался главный врач сети медицинских центров «Олмед» Олег Смирнов. Он посвятил медицине больше 25 лет своей жизни, специализировался в области сосудистой хирургии. Олег Смирнов был одним из создателей «Олмед» и внес вклад в развитие центров как в городе, так и по всему региону.

- Невозможно описать словами боль потери, шок и горе, которое испытывают сейчас его родные, друзья, коллеги, соратники, близкие люди. Мы бесконечно соболезнуем родным и близким, и будем бережно хранить память о нем, продолжать его дело, - сообщили в пресс-службе центров «Олмед».

Причина смерти хирурга пока неизвестна, по предварительным данным, она не связана с коронавирусом. Дата прощания с главным врачом будет сообщена позднее.