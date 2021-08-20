В Новоуральске женщина почти перевела мошенникам 1.3 миллиона, но вовремя вмешалась полиция

Злоумышленники работали по отработанной схеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске женщина едва не стала жертвой телефонных мошенников, но вовремя позвонила в полицию, чтобы сохранить свои деньги. Все случилось 19 августа, местной жительнице позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. По отработанной схеме он начал рассказывать ей, что на нее пытаются оформить кредит. Женщина не поверила и бросила трубку.

Через несколько минут ей позвонил мужчина, который представился майором юстиции Порошиным Егором Борисовичем из местной прокуратуры и объяснил, что сейчас проводится операция по предотвращению утечки информации.

- В какой-то момент женщина практически поверила, что ей позвонил сотрудник прокуратуры. Она пошла в банк и взяла кредит на сумму 1.3 миллиона рублей. Когда она вышла на улицу, ее вновь стали терзать сомнения, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Чтобы убедиться в правильности своих действий, она все же позвонила в полицию и рассказала о произошедшем, где женщину заверили, что ее пытаются обмануть мошенники.