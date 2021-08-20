В Екатеринбурге водитель иномарки сбил шестилетнего мальчика возле ТРЦ «Карнавал»

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки Daewoo Nexia сбил шестилетнего мальчика, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. Авария произошла на улице Опахалинской. С ушибом затылка пострадавшего ребенка госпитализировали в ДГКБ № 9. Мама малыша рассказал инспекторам, что она шла в ТРЦ, отвлеклась, а позже услышал резкий скрип тормозов.

- Автомобилем управлял 50-летний мужчина, имеющий стаж управления 13 лет, инспекторам ДПС он пояснил, что мальчик неожиданно выбежал из-за стоящего автобуса. Сам водитель вызвал скорую помощь и сотрудников ГИБДД, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства аварии, а также проверить организацию, в которой обучается мальчик. Инспекторов интересует, прививают ли детям навыки безопасного поведения на дороге.