В Екатеринбурге группа быстрого реагирования сняла девушку с 13 этажа

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В Екатеринбурге группа быстрого реагирования спасла девушку, которая сидела на краю балкона на 13 этаже. Инцидент произошел в Академическом на улице Вильгельма де Геннина, к спасателям обратились испуганные очевидцы. После прибытия ГБР стало понятно, что уралочке нужна помощь психологов и спасателей, которые знают, как действовать в экстренной ситуации.

- Пока спасатели спешили на вызов, чтобы снять девушку с переходной лоджии, ГБР заблокировали подходы к возмутительнице порядка, чтобы не спровоцировать несчастный случай. Благодаря слаженной работе, девушку сняли с балкона 13 этажа и спасли ей жизнь, - сообщили в пресс-службе ук «Академический».

В ГБР напомнили, что они готовы прийти на помощь если шумят соседи, распивают алкогольные напитки под окном или портят имущество дома.