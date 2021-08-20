В Верхней Салде установят памятник меценату Владиславу Тетюхину

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Верхней Салде появится памятник уральскому ученому, промышленнику и меценату Владиславу Тетюхину. За установку монумента взялась Корпорация ВСМПО-АВИСМА, которая объявила конкурс на лучший эскизный проект. Экспертам предстояло отсмотреть 43 проекта от 39 авторов, которые являются профессиональными скульпторами и простыми студентами.

- Члены жюри не смогли выбрать один проект, было принято решение провести народное голосование. В итоге большинство голосов набрал проект скульптора Игоря Линевич-Яворского в сотрудничестве с Денисом Бобылевым и Игорем Машковым, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам заместителя генерального директора ВСМПО-АВИСМА, в каждой работе можно было заметить огромное уважение к выдающемуся уральцу. Компания планирует не только установить монумент меценату, но и реализовать проект масштабного благоустройства города.