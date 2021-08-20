В Нижнем Тагиле мастер участка моторвагонного депо попался на взятке

Выйти на преступника удалось сотрудникам Линейного отдела МВД России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле мастер участка моторвагонного депо попался на получении крупной взятки. Известно, что с 2020 по 2021 года он брал деньги за погрузку, транспортировку и экипировку углем вагонов на ж/д станции, которые на самом деле принадлежат РЖД.

- Выйти на преступника удалось сотрудникам Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил. Теперь следователи предполагают, что мастер участка получил от коммерсантов порядка 300 тысяч рублей, - об этом пишет издание «Уральский меридиан» со ссылкой на транспортную полицию по УрФО.

В отношении уже бывшего мастера участка возбуждены уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)».