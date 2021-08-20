В Екатеринбурге на ЖБИ начали строить новый жилой комплекс

Фото: пресс-служба группы "ЛСР"

В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ началась застройка жилого комплекса «Малахит». Работы начались на улице 40-летия Комсомола. Планируется, что уже к 2022 году здесь появится первый дом нового квартала, всего же будет задействовано порядка 19 гектаров земли.

По словам генерального директора группы «ЛСР», площадка под первую жилую очередь полностью подготовлена и будет возводиться на территории неиспользуемых цехов завода ЖБИ.

- ЖК «Малахит» расположится в границах улиц 40-летия Комсомола, Алданской и Бетонщиков. Здесь будут закрытые от проезда машин дворы, дома — от 10 до 26 этажей, - отметили в пресс-службы группы «ЛСР».

При этом застройщик выразил надежду, что новый жилой комплекс станет визитной карточкой ЖБИ.