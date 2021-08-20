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Общество20 августа 2021 15:14

В Екатеринбурге на месяц запретят парковку и остановку на улице Сакко и Ванцетти

С 23 августа по 15 сентября здесь будут ремонтировать дороги
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Участок от Радищева до Куйбышева будет недоступен для автомобилистов с 23 августа по 15 сентября

Участок от Радищева до Куйбышева будет недоступен для автомобилистов с 23 августа по 15 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на время ремонта дорог закроют стоянку и остановку машин и общественного транспорта на улице Сакко и Ванцетти. Участок от Радищева до Куйбышева будет недоступен для автомобилистов с 23 августа по 15 сентября этого года. Специалисты обещают установить на месте соответствующие знаки.

- Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения пдд, - отметили в пресс-службе мэрии Екатернбурга.

Напомним, также на время ремонт будет перекрыт Макаровский мост. Планируется, что в сентябре движение по путепроводу на участке от Бориса Ельцина до Гражданской ограничат трижды. Объезд участка предусмотрен по переулку Красному, улице Карла Либкнехта, проспекту Ленина, а также улицам 8 Марта и Бориса Ельцина.