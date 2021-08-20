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Общество20 августа 2021 14:52

Мэр Екатеринбурга выбрал лучшее поздравление ко Дню города

Победителями конкурса стали школьники
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Родной Екатеринбург лучше всех поздравили дети

Родной Екатеринбург лучше всех поздравили дети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов определился с лучшим поздравлением ко Дню города-2021. Ранее мэр объявлял конкурс к 298-летнию уральской столицы, пообещав провести экскурсию по зданию администрации Екатеринбурга.

По словам Орлова, в конкурсе приняли участие звезды эстрады, и простые горожане, поэтому окончательный выбор сделать было трудно.

- Трудно было сделать выбор, но победителя определить все-таки необходимо. И это гимназия № 13 — разные локации, поздравления на русском и английском языках. Просто класс. Поздравляю! – написал на своей странице в Instagram Алексей Орлов.

Для победителей конкурса Алексей Орлов проведет экскурсию по зданию мэрии. К гимназистам присоединится часть детей из детского сада №121, который градоначальник отметил за активность.

Напомним, что День города в Екатеринбурге в 2021 году из-за пандемии отметили в формате онлайн. От традиционных мероприятий, включая праздничный салют, пришлось отказаться.