Мэр Екатеринбурга выбрал лучшее поздравление ко Дню города

Родной Екатеринбург лучше всех поздравили дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов определился с лучшим поздравлением ко Дню города-2021. Ранее мэр объявлял конкурс к 298-летнию уральской столицы, пообещав провести экскурсию по зданию администрации Екатеринбурга.

По словам Орлова, в конкурсе приняли участие звезды эстрады, и простые горожане, поэтому окончательный выбор сделать было трудно.

- Трудно было сделать выбор, но победителя определить все-таки необходимо. И это гимназия № 13 — разные локации, поздравления на русском и английском языках. Просто класс. Поздравляю! – написал на своей странице в Instagram Алексей Орлов.

Для победителей конкурса Алексей Орлов проведет экскурсию по зданию мэрии. К гимназистам присоединится часть детей из детского сада №121, который градоначальник отметил за активность.

Напомним, что День города в Екатеринбурге в 2021 году из-за пандемии отметили в формате онлайн. От традиционных мероприятий, включая праздничный салют, пришлось отказаться.