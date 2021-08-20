В сентябре трижды ограничат движение на Макаровском мосту

В мэрии разъяснили, как объезжать Макаровский мост Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре 2021 года в Екатеринбурге трижды ограничат движение автотранспорта на Макаровском мосту по Челюскинцев от Бориса Ельцина до Гражданской.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга говорят, что объезд участка предусмотрен по переулку Красному, улице Карла Либкнехта, проспекту Ленина, а также улицам 8 Марта и Бориса Ельцина.

Движения ограничат с 21 часа 10 сентября до 5 утра 13 сентября, с 21 часа 17 сентября до 5 утра 20 сентября и с 21 часа 24 сентября до 5 утра 17 сентября.

Напомним, что в Екатеринбурге продолжается ремонт дорог. На этой неделе градоначальник Алексей Орлов проинспектировал ход ремонт по улицам Металлургов, Викулова и Заводской. Также на минувшей неделе было открыто движение по мосту по улице Блюхера, который ремонтировали с 1 мая этого года.