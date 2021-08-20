Банк Уралсиб вошел в Топ-15 крупнейших розничных банков

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Банк Уралсиб по итогам 1 полугодия 2021 года вошел в Топ-15 рейтинга российских банков с наибольшим розничным портфелем, согласно данным финансового рейтинга портала Банки.ру.

Розничный кредитный портфель банка на 01.07.2021 г. составил 185,6 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным показателем на 01.07.2020 г.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» активно развивает ключевые направления розничного бизнеса. По итогам 2020 года банк входит в Топ-10* крупнейших банков на рынке ипотечного и автокредитования.

*Банки ру.