На футбольных матч «Урал» - «Динамо» в Екатеринбурге пустят 500 болельщиков

На матч пустят только 500 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 августа на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится футбольный матч с участием «Урала» и столичного «Динамо».

На игру пустят только 500 болельщиков, в число которых попадут владельцы платных абонементов на все сектора, а также владельцы карт Business club и обладатели билетов на сектора А104, А105 и А106. Кроме этого игру посмотрят обладатели абонементов в секторы С104, С105 и С106.

- Просим всех с пониманием отнестись к тяжелой для клуба ситуации, - рассказывают в пресс-службе футбольного клуба «Урал».

Схожие ограничения действовали на двух предыдущих матчах с участием ФК «Урал», где соперниками команды стали «Нижний Новгород» и «Краснодар».

Сейчас уральская команда занимает последнее место в турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги.